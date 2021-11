Komende week verschijnt Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, waarmee drie goed gewaardeerde delen uit de bekende GTA-reeks terugkeren in de vorm van een remaster. Het gaat hierbij om Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas.

Tot op heden hebben we al een trailer en enkele screenshots van de nieuwe uitgave van deze trilogie kunnen aanschouwen en daar is nu een viertal screenshots bij gekomen. Via de productpagina van de games in de Xbox Store zijn deze nieuwste screenshots opgedoken. Je kunt ze hieronder bekijken.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition komt op 11 november uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Op 7 december worden de games ook als fysieke release uitgebracht, alleen dat geldt niet voor de PS5- en pc-versie.