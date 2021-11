343 Industries, de ontwikkelaar van Halo Infinite, heeft meer bekendgemaakt over wat de plannen zijn voor de free-to-play multiplayer van het spel, specifiek werd informatie rondom de battle pass nog extra uitgelicht.

Het meest noemenswaardig is misschien wel het feit dat de battle pass van Halo Infinite ietwat anders zal werken dan je misschien gewend bent van andere games met een vergelijkbare pass. De battle pass van Halo Infinite zal waarschijnlijk €10,- kosten, maar in contrast met vele andere games zal jouw battle pass nooit verlopen.

Je vraagt je misschien af hoe dit precies zal werken, gelukkig heeft hoofd game design Jerry Hook daar iets meer licht op geworpen. Stel je hebt de seizoen 1 battle pass aangeschaft, dan kan jij alsnog in bijvoorbeeld het vijfde seizoen content unlocken uit deze pass. Een klein addertje onder het gras is dat je maar een battle pass actief kan hebben op een bepaald moment. Heb jij dus de battle passes van seizoen 1 tot en met 5, dan moet je prioritiseren voor welke battle pass je op dat moment progressie wilt behalen.

Voor het eerste seizoen zullen spelers een throwback naar Halo Reach mogen verwachten, met het ‘Heroes of Reach’ seizoen. Je zal dus verschillende cosmetics en dergelijke kunnen vrijspelen. Wat wel goed is om in het achterhoofd te bewaren, is dat bepaalde cosmetics alleen te gebruiken zijn bij specifieke zogenoemde ‘armour cores’. Je zal dus niet alle cosmetics op elke armour core kunnen gebruiken.

Naast de battle pass zullen er diverse in-game events plaatsvinden evenals een type event met de specifieke naam ‘Fracture’. Elke maand zal een event twee weken gaande zijn waarna er een week Fracture is. In deze events kan je verschillende type rewards krijgen, zo zal het Fracture event ietwat andere cosmetics geven aan spelers, zoals een Samoerai pantser. Ook goed om te weten is dat jouw progressie in het Fracture event wordt overgezet naar de volgende maand.

Halo Infinite komt 8 december uit op Xbox One, Xbox Series X|S, pc en Xbox Game Pass.