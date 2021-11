(Partnered content) | Een paar game tips voor je Sonos soundbar – Gefeliciteerd! Je bent de gelukkige eigenaar van een Sonos soundbar. In dit artikel hebben we de twee verschillende versies uitgelicht, dus ongetwijfeld dat een van deze balken je voorlopig zal voorzien van leuk geluid in je kamer. Mocht je echt ambitieus zijn, dan hebben misschien meer kamers de eer om van het design te genieten dat Sonos altijd erg verzorgd te bieden heeft. Natuurlijk wil je er gelijk wat content op afspelen zoals muziek via Spotify of een spannend film, of serie, via Netflix. Wij als PlaySense hebben naast deze twee content services ook een paar games op een rijtje gezet wat leuke uitprobeersels zijn voor je soundbar. Je wilt natuurlijk meteen alles uit de kast trekken met je Arc of Beam en met de volgende games kan je dat prima doen!

Forza Horizon 5

In onze review waren we zeer positief over deze racer. Welkom in Mexico waar je rond kunt scheuren in een dikke bak, snelle bolide of aerodynamische sprinter. De game ondersteunt onder andere Dolby Atmos, dus ook dit kan je eens lekker uittesten met een van de Sonos soundbars. Het beste is natuurlijk om je huis te laten trillen met het gebrul van de motoren. Dus als je een soundbar hebt liggen als de Beam, mag dit geen probleem zijn. Zeker als je bij je set-up ook nog eens een Sub hebt aangeschaft, dan krijgen je buren gauw het idee dat er een Ferrari in je woonkamer geparkeerd staat. Dus hop, met de sombrero op!

Ratchet & Clank: Rift Apart

In de filmische sferen kan de gemiddelde Pixar productie niet vergeten worden. Daarom is Ratchet & Clank: Rift Apart een uiterst geschikte kandidaat om eens uit te proberen. De game van Sony laat prachtige visuals zien, maar de vele verschillende wapens maken het een plezier om de game te spelen. De gameplay is pure fun, is voor iedereen in de familie geschikt en vooral de omgevingen die je ziet zijn op sommige momenten verbluffend. Sucker Punch heeft altijd gestreefd naar Pixar kwaliteit in deze franchise en dat is nu meer dan ooit gelukt met de huidige generatie. Daarom is deze game voor de woonkamer ook een uiterst leuke titel om met je soundbar te ervaren.

Mario Party Superstars

Sinds de Nintendo 64 bestaat deze franchise en zijn er verschillende delen uitgebracht. Nu hebben wij voor de Nintendo Switch Mario Party Superstars, waarin de beste levels en mini-games gespeeld kunnen worden. We kunnen je natuurlijk verwijzen naar een bordspel als Monopoly, maar het is veel leuker om een klein feestje te bouwen en elkaar het leven zuur maken in een Mario Party game. Met meerdere mensen op de bank kan je de leuke spelletjes met elkaar spelen, in het geheim met elkaar samenwerken of in je eentje ervoor zorgen dat je de meeste sterren scoort, zodat je jezelf tot winnaar kan uitroepen.

Just Dance 2022

Wil je een echt feest in huis hebben, start dan Just Dance 2022 op. Zet de salontafel opzij, verschuif de lampen en ga voor de tv los op de laatste nummers in deze game. Sonos is bij uitstek gespecialiseerd in muziek weerklinken door je hele huis heen, dus daarom is het geen verkeerd idee om van nummers te genieten via je soundbar. Denk hier bijvoorbeeld aan de klassieker Rock Your Body van Justin Timberlake, Sua Cara van Major Lazer of de voortreffelijke POP/STARS van de fictieve (League of Legends) groep K/DA. Kortom, bouw je kamer om tot een disco en schudden met die billen!

Guardians of the Galaxy

Heb je inmiddels alles alweer gezien op Disney+? Dan heeft Marvel nog iets anders voor je in petto. Het is ditmaal Square Enix gelukt om iets moois neer te zetten met de Marvel licentie na het ‘drama’ dat Marvel’s Avengers heet. Guardians of the Galaxy is een geweldige interpretatie van de stripboeken, die een beetje leentjebuur speelt bij de net zo geslaagde films. Volgens onze Matthias zelfs een ware liefdesbrief aan het Marvelteam. De gameplay is toegankelijk, terwijl je kan genieten van de omgevingen in de game en de voortreffelijke humor. Het is misschien wel een van de betere Marvel games die je op de markt kunt vinden. Dus reden temeer om dit niet aan je voorbij te laten gaan als je net de Sonos soundbar hebt aangesloten.

House of Ashes

Wil je net even een wat serieuzere game ervaren, maar toch het bioscoop gevoel erbij hebben? Dan is House of Ashes misschien wel iets voor jou. Een game met een horror thema dat een paar soldaten volgt in het Midden-Oosten. In 2003 om precies te zijn, op zoek naar de kernwapens van Saddam Hoessein. Maar goed, zodra je denkt iets gevonden te hebben dat veelbelovend op papier lijkt te zijn, beland het team soldaten dat je volgt in een regelrechte hel. Misschien wel letterlijk, want het gespuis wat op de loer ligt is niet voor het zwakke hart geschikt. Kortom, een lekker avondje griezelen met wat actie is een mooie formule om je soundbar eens goed te laten donderen van het geluid.

Het is een selectie uit recente games die meer dan de moeite waard zijn om direct uit te proberen met je (nieuwe) soundbar van Sonos. Het zijn games die wij als redactie van prima cijfers hebben voorzien, dus het zullen games zijn die meer dan de moeite waard zijn om überhaupt te beleven. De ervaring is vooral leuk die je een extra dimensie geeft met de Sonos soundbar. Maar er zijn zoveel meer games op de markt, waardoor je vast zelf nog een aanrader hebt. Dus mocht je in het bezit zijn van een Sonos soundbar en heb je nog een leuke aanrader voor wie in het ecosysteem (linkje artikel) van Sonos is ingestapt, dan kan je gerust in de comments hieronder enkele suggesties doen. Veel plezier alvast!