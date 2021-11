(Partnered content) | De soundbars van Sonos – Daar sta je dan in de elektronica winkel. Je wilt een soundbar halen en wel eentje van Sonos. Zo heb je daar wat keuzes in, maar welke moet je nemen? We weten dat er ongelooflijk veel andere merken op de markt te vinden zijn, maar Sonos is er qua looks wel eentje die (en ja, dat is subjectief uiteraard) een van de mooiere designs heeft. Vaak heb je dat de speakers met stof bedekt worden, maar dat is niet het geval bij Sonos. De symmetrisch gespelde merknaam heeft design hoog in het vaandel staan, maar looks is natuurlijk niet alles. Het gaat uiteindelijk om de beleving en het geluid. Ben je daarom op de markt voor een soundbar, dan heeft Sonos interessante keuzes.

Hoe groot is je opstelling?

Dit is een uiterst belangrijke vraag om mee te beginnen. Wat heb je precies staan? Mocht je een wat kleinere tv hebben en een wat kleinere kamer, dan raden we meteen al de Sonos Beam aan. Het is een gemiddeld tot klein formaat soundbar, dus het komt niet qua formaat buiten proportioneel onder je paneel te staan. Om precies te zijn is de Beam 65 centimeter breed. Mocht je een wat grotere kamer hebben en je wilt deze correcter vullen met geluid, dan raden wij de Sonos Arc aan. Deze geluidsbalk is iets langer dan een meter en zal erg goed staan bij je 55” of grotere tv. Je kan ervoor kiezen om beide soundbars gewoon op je tv meubel te laten liggen, maar er bestaat ook een optie om het aan de muur te hangen, onder je tv. Sonos biedt zelf hier de geschikte beugels voor.

De Sonos Beam

De Sonos Beam is een wat kleinere soundbar. Deze is vooral ideaal voor de wat kleinere kamers die je toch wilt voorzien van grotesk geluid. Laten we zeggen een bioscoop ervaring op formaat. In onze review hebben we Sonos gelijk gegeven dat vooral de bass zorgt voor het donderende en spectaculaire geluid dat je kan verwachten in een bioscoop. Zoals ook eerder gemeld is de Sonos Beam uiterst geschikt om onder tv’s te plaatsen die wat minder groot zijn. Het ziet er natuurlijk niet uit om een lange balk onder je tv te plaatsen die breder is dan je tv en meubel waar het op staat. Het oog wil ook wat, dus een perfect plaatje voor je set-up kan geen kwaad.

Daarbij heb je de keuze uit een zwarte en witte kleur voor de Beam. Via de app kan je uiteraard de nodige instellingen verrichten. Vergeet ook niet dat je met extra speakers de set-up kan vergroten, want het ecosysteem van Sonos laat dit op een gemakkelijke wijze toe. Begin je bijvoorbeeld klein met de Beam, wil dat niet zeggen dat je hieraan vast zit. Dus stel je begint als een student met de Beam in je kamer voor je leuke film ervaring, kan je dit als je verhuist naar een wat grotere plek uitbreiden met extra speakers. Dat scheelt uiteindelijk ook weer een paar centen in het grotere geheel. Het is maar een voorbeeld, maar het punt mag duidelijk zijn. De Sonos Beam is een lekker flexibel product om op veel manieren in te zetten.

De Sonos Arc

Met de Sonos Arc gaan we een maat groter dan de Beam. Toch wel het paradepaardje soundbar van Sonos. De Sonos Arc gaat perfect bij een wat bredere en ruimere entertainment set-up. Het geluid, het design en de looks zijn allemaal van de bovenste plank voor een casual publiek. Een gelikt product kort gezegd. Heb je een wat grotere tv, laten we zeggen een royale 65”, dan verdwijnt de Sonos Arc hier mooi onder. Leggen of ophangen, de keuze is aan jou, zo ook de soundbar in het wit of zwart aanschaffen. Aan weerszijden heb je natuurlijk dat de speakers eruit kunnen brullen en in een grote omgeving komt de surround sound ook leuk naar voren. Maar wil je meer, net zoals bij de Beam, dan is dit uiteraard ook mogelijk bij de Sonos Arc.

Alles kan bij Sonos. Als je een Sub en twee Sonos One (SL) speakers aanschaft heb je een volledig ‘5.1’ surround opstelling, alleen met minder speakers, minder kabels en meer gemakzucht via de Sonos app. Want dat is het uiteindelijk, Sonos staat voor gemakzucht. Dus heb je bijvoorbeeld geen zin meer in Forza Horizon 5 en schreeuwende motoren in de exotische bolides? Dan kan je met een druk op de knop muziek afspelen via Spotify of de vele andere muziekdiensten die Sonos aanbiedt in de app. Een mooie aanrader is natuurlijk ook Sonos Radio, waarmee je ook wat deuntjes kan laten weerklinken op je soundbar, alsook podcasts kan luisteren.

Sonos is flexibel

Het is eigenlijk heel simpel. Zit je met beperkte ruimte en een wat kleinere tv, dan is de Sonos Beam uiterst geschikt om een bioscoop ervaring in huis te halen. Heb je een wat grote kamer en een tv die ook wat inches groter is? Dan kan je bijna niet om de Sonos Arc heen. Letterlijk zowat, want de meer dan een meter lange geluidsbalk weet met gemak je grote woonkamer te vullen met geluid. Met beide versies heb je hoe dan ook een bioscoop ervaring die grotesk zal weerklinken in de ruimte. Omdat je in het ecosysteem van Sonos terechtkomt, heb je altijd de mogelijkheid om je soundbar uit te breiden met meerdere producten van dit merk. Dit kan zijn dat je de surround set-up extra wilt spekken met extra speakers of een Sub, maar het kan ook zijn dat een enkele soundbar meer dan voldoende is. In ieder geval kan de Sonos Beam of de Sonos Arc hetgeen zijn wat precies in je set-up zal passen.