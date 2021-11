Goed nieuws voor de trouwe spelers van Far Cry 6: het eerste uitbreidingspakket staat voor de deur en het wordt er eentje om duimen en vingers bij af te likken. Enfin, zo klinkt het toch. Vaas: Insanity verschijnt op 16 november voor pc en consoles, en wijkt in de mate van het mogelijke af van het platgetreden Far Cry pad.

Zo speel je dit keer met Vaas, de inmiddels legendarische slechterik uit Far Cry 3, die verstrikt zit in zijn eigen waanzinnige gedachten. Je baant je een weg door deze knotsgekke spelwereld, met gameplay die tegen een roguelite aanleunt. Starten met een pistooltje, zelf betere wapens vinden en zo stapsgewijs verder geraken.

Klinkt goed, toch? Of op zijn minst interessant. Volgende week weten we of Vaas: Insanity de verwachtingen kan inlossen.