Sinds afgelopen vrijdag kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met een nieuwe Shin Megami Tensei-game. Atlus heeft een nieuw deel in de RPG-reeks op de markt gebracht en ter ere van de release is de onderstaande launch trailer vrijgegeven. Shin Megami Tensei V speelt zich af in Tokyo. Spelers kruipen in de huid van een student die het met speciale krachten op moet zien te nemen tegen demonen.

Shin Megami Tensei V is – zowel fysiek als digitaal – exclusief verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.