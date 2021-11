Er is een tijd van komen, een tijd van gaan… en blijkbaar ook een tijd van terugkomen. Eind maart verliet Darby McDevitt, één van de hoofdschrijvers van de Assassin’s Creed franchise, Ubisoft om op zoek te gaan naar “nieuwe avonturen”. Nu, bijna acht maanden later, keert McDevitt echter terug naar zijn oude liefde.

Videogameschronicle is dit te weten gekomen en heeft tevens een reactie van de schrijver mogen ontvangen, die je hieronder kan doornemen. Hieruit blijkt dat McDevitt zijn drang naar verandering en vernieuwing zal kunnen botvieren binnen de grenzen van de IP die hem groot gemaakt heeft. Dat belooft wat…

“Yes, I have returned to Ubisoft! As I pondered my career over the past year, I focused on my desire to explore new ideas and unknown frontiers. Much to my delight, this is reflected in my return to Ubisoft to work on AC. I’m excited to continue my journey. Stay tuned!”