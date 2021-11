Outriders mag dan al geruime tijd verkrijgbaar zijn, Square Enix en People Can Fly zijn zeker nog niet klaar met deze RPG-shooter. Zo heeft men aangekondigd dat er een zogeheten ‘New Horizon’ update aankomt voor de game, die later vandaag geheel gratis beschikbaar gesteld zal worden.

Deze uitbreiding verschijnt vanavond om 18.00 uur en introduceert vier nieuwe Expedities, een nieuw Transmog systeem en komt met de nodige balansverbeteringen voor classes, skills en mods. Tevens mag je nieuwe wapenskins verwachten, een vernieuwde Tiagos Expedition winkel en meer.

Het gaat hier dus zowel om nieuwe content als het optimaliseren van bestaande content. Naar eigen zeggen is het een gigantische update na maanden van werk, dit met louter als doel om de speelervaring verder te verbeteren. Alle specifieke details kan je hier vinden.

Tevens laat Square Enix weten dat spelers in de lente van 2022 Outriders Worldslayer mogen verwachten, wat een volwaardige uitbreiding van de game is. De onthulling daarvan zal in de lente plaatsvinden, dus dat laat nog even op zich wachten. Hieronder een teaser trailer.

Meer over Outriders lees je in onze review.

