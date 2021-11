Normaal gesproken verschijnt er elk jaar een nieuw deel in de WWE franchise, maar na het teleurstellende WWE 2K20 besloot 2K Games even een pauze te nemen om pas in 2022 terug te keren. Het volgende deel is dus WWE 2K22 en die staat gepland voor een release in maart. Het duurt dus nog even, maar vandaag heeft de uitgever wel veel nieuwe informatie gedeeld.

Het doel met WWE 2K22 is om de beste en meest indrukwekkende WWE 2K-ervaring neer te zetten en dat doen ze onder andere middels een nieuwe besturing, nieuwe MyGM-modus, de introductie van MyFACTION en nog veel meer. Om een idee te geven wat de top van functies moeten zijn in de game, heeft men een overzicht vrijgegeven.

De belangrijkste punten hebben we op een rijtje gezet, zodat je een goede indruk krijgt:

Vernieuwde gameplay-engine: De belangrijkste verandering in WWE 2K22 zit hem in de engine zelf. Visual Concepts heeft de gameplay- en animatie-engine helemaal opnieuw ontworpen, zodat elke duik, kickout en finisher net zo echt aanvoelt alsof spelers aan de ring staan bij WrestleMania. Zodra spelers de controller oppakken, zullen ze het verschil voelen;

Nieuwe besturing: Het vernieuwde en ongelooflijk intuïtieve besturingsschema is dit jaar anders. WWE 2K22 is zo geconfigureerd dat spelers meer controle hebben over elke beweging, in elke situatie, dat het makkelijk is om op te pakken en te spelen, terwijl het toch de expressie van hoge vaardigheden mogelijk maakt;

Verbluffende graphics: Simpel gezegd heeft WWE 2K22 de beste graphics van de WWE 2K-franchise ooit. Scanning en animaties zijn uitgevoerd met hetzelfde toonaangevende proces als Visual Concepts' NBA 2K franchise en het team heeft de belichting aangepast en het spel van de grond af aan opnieuw belicht;

Meeslepende presentatie: De meest dynamische upgrade in de serie tot nu toe zal spelers uit het publiek en in de ring brengen, waardoor een authentiek WWE-gevoel in de hele game ontstaat;

Nieuwe WWE 2K Showcase: Spelers kunnen een wandeling maken door het verleden en de meest iconische wedstrijden en momenten van een legendarische WWE Superstar herbeleven;

MyGM: Spelers kunnen supersterren opstellen, wedstrijden boeken, contracten beheren en bewijzen dat ze over de kwaliteiten beschikken om het meest succesvolle merk in de sportindustrie te leiden;

MyFACTION: Het gloednieuwe MyFACTION, een primeur voor de franchise, geeft spelers de controle over de opbouw van een legendarische factie die kan wedijveren met de iconische nWo. Spelers zullen Superstars verzamelen, beheren en upgraden, met wekelijkse evenementen en regelmatige updates;

MyRISE: Een kans voor spelers om de reis van een WWE Superstar te ervaren vanaf het nederige begin als Rookie, gevolgd door de fanfare als Superstar, en dan vereeuwigd als een Legende. Nieuwe verhaallijnen zullen beschikbaar zijn voor zowel mannelijke als vrouwelijke MyPLAYERs;

Universe Mode: Universe Mode keert terug en biedt spelers meer controle dan ooit tevoren over merken, PPV's, wedstrijdresultaten, rivaliteiten en nog veel meer;

Universe Mode keert terug en biedt spelers meer controle dan ooit tevoren over merken, PPV’s, wedstrijdresultaten, rivaliteiten en nog veel meer; Creation Suite: De Creation Suite is terug en beter dan ooit. Spelers kunnen zichzelf zijn of iemand/iets totaal anders, met allerlei wilde opties en fantasie-elementen, en vervolgens altijd en overal ter wereld in de ring stappen.

2K Games zal in januari 2022 meer details over de game bekendmaken en bij nieuws lees je het natuurlijk hier.