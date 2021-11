Ruim drie jaar geleden werd Halo Infinite aangekondigd door Microsoft en 343 Industries. De shooter zou oorspronkelijk vorig jaar als launchgame voor de Xbox Series X|S verschijnen, maar enkele maanden voor de release werd het spel uitgesteld. De nieuwe releasedatum nadert hard en gelukkig zullen we niet op het laatste moment met nieuw uitstel te maken krijgen.

Via het officiële Twitteraccount van Halo is namelijk aangekondigd dat Halo Infinite goud is gegaan. Dat betekent dat de ontwikkeling in de kern is afgerond en dat de game gedrukt en verscheept kan worden. Uiteraard zal 343 Industries in de tussentijd nog verder werken aan updates voor de shooter en daarnaast weten we sinds deze week de coöp campagne en de Forge modus niet voor mei 2022 uitkomen, dus ook daar zal de ontwikkelaar nog het nodige werk van hebben.

De officiële release van Halo Infinite staat gepland voor 8 december. Op die dag zal de game verschijnen voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De multiplayer van Halo Infinite is free-to-play en hiermee kun je sinds begin deze week al aan de slag in de vorm van een beta.