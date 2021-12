De games van 2022 | Atomic Heart – We hoopten eigenlijk dat we al in 2021 met Atomic Heart aan de slag konden, maar naarmate het stil bleef omtrent de mysterieuze studio Mundfish en hun stilistische mengelmoes die de naam Atomic Heart draagt, verdween ook onze hoop voor een release in dit rare jaar. Ongetwijfeld zal de coronapandemie ook bij de Russische studio roet in het eten hebben gestrooid. Maar niet getreurd: een release in 2022 lijkt nu een stuk aannemelijker, gezien de game volgens Mundfish ‘bijna af’ is. Dat is voor ons reden genoeg om je nog eens haarfijn over deze aparte game te vertellen.

Atomic Heart – Atomic Heart speelt zich af in een alternatief universum. Het zijn de jaren ‘50 en de Sovjet-Unie bestaat nog steeds. Door het werk van een paar knappe koppen zijn er op technisch gebied enorme sprongen gemaakt en wordt het leeuwendeel van het werk uitgevoerd door robots. Dat is een hele tijd goed gegaan, tot er iets bij de mechanische wezens knapte. De androïdes komen in opstand tegen hun makers en voeren tevens allemaal bizarre, biomechanische experimenten uit op hun subjecten. De ooit zo behulpzame lakeien pikken het niet meer en de regio wordt in chaos ondergedompeld.

Daar kom jij om de hoek kijken. Je stapt in de schoenen van een labiele KGB-officier die simpelweg ‘P3’ heet en hebt de opdracht van de mysterieuze ‘Party’ gekregen om de boel te onderzoeken en natuurlijk die eerst zo lieve robots een kopje kleiner te maken. Verdere details over het verhaal zijn nog niet bekend, het meest opvallende aan Atomic Heart is de stijl. Men haalt duidelijk inspiratie uit andere FPS/RPG hybrides zoals BioShock, Fallout en S.T.A.L.K.E.R. en lijkt tevens af te kijken bij NieR: Automata als het gaat om de bijzondere sfeer en het ontwerp van de Russische broertjes van de Terminator.

Voorlopige verwachting: Het is op dit moment vooral de sterke stijl van Atomic Heart waardoor onze gamerhartjes sneller gaan kloppen. Een interessante setting, bakken sfeer en een klassiek verhaal van mens versus machine. Qua gameplay hebben we het idee dat je veel mogelijkheden zult hebben in jouw manier van spelen, maar gezien dit pas de eerste échte game van Mundfish is, houden we wel even een slag om de arm. Mocht de Russische studio er echter in slagen om de combat- en RPG-mechanieken goed uit te werken, dan zou Atomic Heart best wel eens één van de sleeper hits van 2022 kunnen worden. Een definitieve releasedatum is helaas nog niet bekend, maar uiteraard houden we het nieuws strak in de gaten.