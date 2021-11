IGN is al druk met Halo Infinite in de weer en heeft een nieuwe video online gezet, waarin de eerste twee eindbaasgevechten te zien zijn. Mocht je er blind in willen gaan, dan moet je uiteraard de video niet bekijken, maar ook stoppen met lezen want er komen kleine spoilers aan. De eerst eindbaas is een Brute met de naam Trimonious en de tweede is een Elite genaamd Chak’Lok.

Beide eindbaasgevechten worden op de ‘Legendary’ moeilijkheidsgraad gespeeld, waardoor we een goede indruk krijgen van de uitdaging die ons te wachten staat. Halo Infinite is inmiddels goud gegaan en komt op 8 december voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc uit. De coöp campagne en Forge editor laten echter nog even op zich wachten en lanceren niet voor mei 2022.