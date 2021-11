Onlangs kwam Nickelodeon All-Star Brawl uit, een vechtgame in de stijl van Super Smash Bros. waarin personages uit verschillende Nickelodeon-programma’s met elkaar de strijd aangaan. Ludosity en Fair Play Labs, de ontwikkelaars van Nickelodeon All-Star Brawl, zullen de game binnenkort van nieuwe content voorzien.

Via het Twitteraccount van de game hebben de ontwikkelaars namelijk aangekondigd dat Nickelodeon All-Star Brawl binnenkort alternatieve kostuums voor de speelbare personages krijgt. Deze kostuums zullen gratis aan de game worden toegevoegd. Wanneer dit precies gebeurt is nog onduidelijk. Bij de aankondiging werd een afbeelding getoond van een alternatieve skin voor SpongeBob SquarePants.

Alternate costumes are coming very soon to #NickBrawl for FREE! To start things off, here’s a better look at SpongeBob SquarePants! Stayed tuned for more! https://t.co/qODMMmvj2K pic.twitter.com/imbyHiLsXM

— Nickelodeon All-Star Brawl (@NickBrawlGame) November 20, 2021