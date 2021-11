Het eerste jaar van Hitman III stond bol van content omtrent de zeven dodelijke zondes en IO Interactive heeft er nog lang geen zin in om de kale huurmoordernaar met pensioen te sturen. De studio uit Kopenhagen heeft namelijk aangekondigd dat men Hitman III nog zeker een jaar gaat ondersteunen met nieuwe content.

Hitman III – Year 2 trapt af op 20 januari – exact een jaar na de release dus – en zal zeker twaalf maanden duren. IO Interactive belooft in deze tijd met content op de proppen te komen zoals nieuwe modi, maps, een verhaallijn en VR-ondersteuning voor de pc-versie. Tot nu toe kon je Hitman III alleen via de PlayStation VR in de virtuele ruimte spelen.

Een trailer mag natuurlijk niet ontbreken en dus kun je de aankondiging hieronder bekijken.