We waren in onze special niet al te positief over Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Hoewel de likjes verf hier en daar soms erg mooi kunnen ogen, wordt de compilatie geteisterd door brakke framerates, bugs, gebrekkige animaties en stilistische keuzes die niet bij iedereen in de smaak vallen.

Ook de heren van Digital Foundry hebben inmiddels naar de trilogie gekeken en in de onderstaande video nemen ze de definitieve edities van Vice City en San Andreas onder de loep. Het oordeel is duidelijk: op momenten kunnen deze versies erg mooi ogen, maar er zijn meer dan genoeg problemen die nog aangepakt moeten worden voordat het pakket je zuurverdiende centen waard is.