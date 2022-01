De games van 2022 | Gotham Knights – De Batman franchise kent een hoge mate van populariteit, dankzij enkele fantastische delen gemaakt door Rocksteady. Het iets mindere Batman: Arkham Origins voelt als een buitenbeentje, maar was desalniettemin de moeite waard. Het kon alleen niet opboksen tegen de andere drie delen. Het verschil in kwaliteit was echter te verklaren. Waar Rocksteady Studios verantwoordelijk was voor het gros van de reeks, werd Origins gemaakt door Warner Bros. Montréal. Aangezien tegenwoordig de ene na de andere Marvel-game verschijnt, kan DC niet achterblijven. Warner Bros. Montréal mag ondanks het iets mindere deel in de Arkham-reeks toch één van deze titels verzorgen, namelijk Gotham Knights.

Gotham Knights – In Gotham Knights zorgt de dood van Batman er voor dat de stad wordt overspoeld door een grote misdaadgolf. Vier andere superhelden willen weer orde in deze chaos scheppen en besluiten de handen ineen te slaan: Robin, Batgirl, Nightwing en Red Hood. Zij zijn stuk voor stuk voormalige partners van Batman en weten dan ook hoe ze deze situatie het beste moeten aanpakken. Tijdens hun avontuur zullen zij tegenover kleine en grote criminelen komen te staan. De meeste tegenstand zullen ze krijgen van grote organisaties, waaronder ‘The Court of Owls’.

De video’s die van Gotham Knight zijn vrijgegeven laten zien dat de Arkham-reeks een duidelijk voorbeeld is geweest voor het nieuwe project van Warner Bros. Montréal. Zowel de gevechten als de stealth-mogelijkheden van de vier personages lijken zo te zijn overgenomen. Het grote verschil is dat je nu niet met Batman aan de slag gaat, maar je kunt kiezen uit vier personages, die ieder een geheel eigen stijl hebben. Daarbij is het mogelijk om de game in coöp te spelen, wat het spel weer een extra dimensie geeft die in de Arkham games niet aanwezig was, maar waar door fans wel op werd gehoopt. Vooral het knokken moet een waar spektakel worden als twee superhelden samenwerken om de diverse schurken uit te schakelen.

Voorlopige verwachting: Warner Bros. Montréal kan de ervaring die ze hebben opgedaan met Batman: Arkham Origins doortrekken naar Gotham Knights, ook al was dit niet de beste versie in de reeks. Het lijkt erop dat Gotham Knights qua gameplay veel weg heeft van de Arkham serie. Gezien deze reeks het tot dusver goed gedaan heeft, lijkt het op papier zo goed als onmogelijk dat het nieuwe project van de Canadese ontwikkelaar zal tegenvallen. Dat je nu kunt kiezen uit meerdere superhelden en je het spel in coöp kunt spelen, lijkt het speelplezier alleen maar te kunnen verhogen. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Gotham Knights in goede aarde zal vallen bij zowel de critici als fans.