De aankomende downloadbare content voor Marvel’s Avengers, die volledig in het teken staat van Spider-Man, zal geen verhaalmissies bevatten. Ondanks dat zal er wel een verhaal aanwezig zijn, maar dit zal op een andere manier gebracht worden.

In tegenstelling tot de uitbreidingen van personages als Hawkeye en Black Panther, wordt Spider-Mans verhaal verteld door middel van audio logs en geïllustreerde cutscenes. Deze ontgrendel je door het voltooien van uitdagingen die zijn toegevoegd aan de gewone Avengers Initiative multiplayer missies. Dit ontvouwt geleidelijk aan het plot van AIM’s snode plannen omtrent het upgraden en uitbreiden van hun Synthoid leger.

“We want to spend our efforts on content that everyone can enjoy, so we chose to spend a lot of our energy on the Klaw raid that’s coming up at the same time,”

“Really that’s a simple decision for us. Spider-Man can play all the content, but then we release a piece of content that’s good on all platforms. Really that was a decision that’s been that way since the beginning,”