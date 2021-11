In een recent interview met Pierre Tarno, de executive producer van Sloclap, zijn we iets meer te weten gekomen over wat precies de intenties zijn voor de moeilijkheidsgraad van de aankomende brawler, Sifu.

In Sifu zal het mogelijk zijn om het spel volledig uit te spelen zonder ook maar een keer dood te gaan, wat interessant is want het doodgaan en als resultaat daarvan ouder worden is een van de primaire gameplay elementen van de game. Tarno verzekert ons er echter gelukkig wel van dat dit alleen het geval zal zijn nadat je het spel meester bent geworden.

Het niet doodgaan en dus niet ouder worden roept wel de vraag op of doodgaan dan niet steeds het spel gemakkelijker zou maken, omdat je bij elke respawn sterker wordt. Hier liet Tarno echter op weten dat alhoewel tot leven komen een nieuwe kans geeft, het wel een prijs met zich meebrengt en dat spelers het gevechtssysteem wel meester moeten worden om verder te kunnen komen.

Ten laatste liet Tarno weten dat, alhoewel er op de release geen moeilijkheidsgraad keuze zal zijn, dit er mogelijk in de toekomst wel in zou kunnen komen middels een update. Sifu is recent vervroegd en zal op 8 februari 2022 uitkomen op de PS4, PS5 en pc.