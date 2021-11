Zoals je hier al kon lezen, zou de vechtgame Sifu op 22 februari 2022 verschijnen, maar ontwikkelaar Sloclap heeft nu laten weten dat dit niet de releasedatum zal zijn. Gek genoeg kent de game deze keer geen uitstel, maar wordt de release vervroegd. Ja, je leest het goed, het gebeurt niet vaak, maar soms verschijnt een game toch wat eerder dan gepland. Buiten beschouwing gelaten dat de game eerder al eens uitgesteld werd natuurlijk.

De dag waarop de game nu zal verschijnen is 8 februari 2022. Misschien zou het wel eens te maken kunnen hebben met de ongeveer gelijktijdige releases van Elden Ring en Horizon: Forbidden West. Of denken jullie dat het daar niet mee te maken heeft? Bekijk hoe dan ook zeker even de onderstaande korte trailer met de nieuwe releasedatum, alsook deze behind de scenes video over de game.