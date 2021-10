Ontwikkelaar en uitgever Sloclap deelde een nieuwe video van Sifu – hun nieuwste vechtgame – die de nadruk legt op Kung Fu en vooral de motion capture die ze gebruikt hebben om de beelden zo realistisch mogelijk te maken. Benjamin Colussi, een Franse Kung Fu-meester, is zowel adviseur als motion capture-acteur. Hij vertelt in de video dat ze gedreven zijn om een authentieke en realistische kijk te bieden met betrekking tot de vechtsport en de bijbehorende cultuur.

Na Absolver is de ontwikkelaar dus klaar om ons een nieuwe vechtgame voor te schotelden. De game zal op 22 februari 2022 verschijnen voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5, alsook de pc. Bekijk zeker even de onderstaande video en laat je onderdompelen in de wereld van Kung Fu.