Het succes van Fall Guys: Ultimate Knockout destijds was ongekend en het aantal spelers nam explosief toe toen deze grappige Battle Royale game onderdeel was van PlayStation Plus. Sindsdien wordt de game nog steeds volop gespeeld en we zitten inmiddels al in seizoen 5. Het vijfde seizoen komt binnenkort echter ten einde en Mediatonic heeft nu de eerste beelden het zesde seizoen vrijgegeven.

Zoals ieder ander seizoen kan je veel nieuwe kostuums verwachten en er worden ook wat nieuwe speltypen toegevoegd. Daarnaast krijgt seizoen 6 hoogstaand bezoek van twee PlayStation iconen en zien we niemand minder dan Sackboy en Jin Sakai (uit Ghost of Tsushima) verschijnen in Fall Guys. Sackboy is vrij te spelen door deel te nemen aan uitdagingen die van 1 tot en met 5 december beschikbaar zijn.

In de onderstaande trailer kan je duidelijk zien wat je te wachten staat wanneer seizoen 6 van start gaat op 30 november.

here comes the sackboy ~ hello sackboy ~ welcome…

There he is, he is here ✨

Earn exclusive threads and complete new challenges in Sackboy’s Challenge from 1-5 December! 🧵 pic.twitter.com/04QAIdSomt

