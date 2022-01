De games van 2022 | Evil Dead: The Game – De titel gaat geen originaliteitsprijs winnen, maar het vat de inhoud wel perfect samen. Evil Dead: The Game pikt allerlei elementen uit de volledige Evil Dead-serie en maakt daar een asymmetrische multiplayer game van. Mocht dat je niets zeggen, denk dan aan Dead by Daylight, Predator: Hunting Grounds of Friday the 13th: The game (waarschijnlijk komt hier ook de titel en inspiratie vandaan). Saber Interactive staat in voor de ontwikkeling. Normaliter houdt de studio zich meer bezig met ports van bestaande games of licentietitels zoals het recentelijke World War Z en World War Z: Aftermath. Dat neemt echter niet weg dat de eerste beelden van Evil Dead: The game er uitstekend uitzien of, zoals Ash zelf zou zeggen, ’Groovy!’.

Evil Dead: The Game – Voor een serie die al veertig jaar meegaat heeft het Evil Dead universum een erg rijke geschiedenis. Allereerst is er de oorspronkelijke trilogie aan films. In 2013 kwam er een uitstekende reboot en volgend jaar komt Evil Dead: Rise uit. Een direct vervolg op de originele trilogie, die het bos voor de stad inruilt. Dan is er ook nog de krankzinnige Ash vs Evil Dead tv-serie die drie seizoenen telt. Waarschijnlijk is het meeste van dit voor jullie tijd, maar weet dat horror altijd moeiteloos met comedy wordt afgewisseld en dat vooral de gore een centraal kenmerk van Evil Dead is. Volgens de ontwikkelaars gaat dat niet veranderen, want ook in de game zal het bloed rijkelijk vloeien.

Je speelt samen met drie anderen in een team. Uiteraard is het belangrijkste om in leven te blijven, maar je dient ook de omgeving te verkennen. Er zijn namelijk belangrijke items op de maps aanwezig, die je nodig hebt om het portaal te sluiten. Je kunt kiezen uit iconische personages zoals Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell en Pablo Simon Bolivar. De personages worden door de oorspronkelijke acteurs ingesproken, waaronder Bruce Campbell als Ash. Je beschikt over wapens zoals de bekende afgezaagde shotgun en kettingzaag. Speel je liever als het kwaad, neem dan een Kandarian Demon over en jaag op Ash en zijn groep, zodat je hun zielen kunt inslikken. Er zijn genoeg Deadites om uit te kiezen.

Voorlopige verwachting: Met de Unreal Engine onder de motorkap en de juiste artistieke insteek weet de game tot dusver perfect de sfeer van het universum neer te zetten. Daarnaast is het erg gaaf om alles bij elkaar te zien. Zelfs Evil Ash uit Army of Darkness is in de game te vinden. Met ruim 25 wapens en verschillende maps, die op locaties uit de films en serie zijn gebaseerd, lijkt het aanbod ruim voldoende te zijn. Het kunnen spelen als een Kandarian Demon is ook mooi meegenomen. De grootste uitdaging gaat neerkomen op het balanceren, maar gelukkig zijn daar eventueel patches voor. Evil Dead: The game komt in februari uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.