Pas geleden kwam Halo Infinite in het nieuws omdat er veel klachten zijn over de wel erg trage progressie van de Battle Pass. De Amerikaanse studio beloofde snel met diverse fixes te komen, zoals meer XP per match en andere Challenges, maar zelfs dan is het verloop van de Battle Pass nog steeds niet bijster snel.

Head of design van 343 Industries, Jerry Hook, herhaalde daarom op Twitter dat team op de hoogte is van de problemen en dat men er hard mee bezig is. Community manager Brian Jarrad gaf al eerder aan dat de feedback bij 343 Industries wordt gehoord, maar dat dergelijke aanpassingen wel tijd kosten.

Ondertussen zijn we ook al wat meer te weten gekomen over wat er op de planning staat voor de multiplayer van Halo Infinite. Een recente datamine onthulde namelijk dat er begin februari een nieuw evenement zal verschijnen, met uiteraard een aantal frisse beloningen.

Yes I am still playing Halo and feeling everyone’s pain on progression. We are back at it next week and this will be top of my list with the team.

