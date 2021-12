Ubisoft heeft een nieuwe Rainbow Six Extraction video uitgebracht die dieper op de maps, missies en moeilijkheidsgraad van de game ingaat. Zo zijn er in totaal twaalf dynamische maps die zich onder meer in New York City, San Francisco, New Mexico en Alaska afspelen. De missies worden willekeurig geselecteerd en het verloop kan veranderd worden door de Sprawl, een zwart goedje dat de omgeving aantast.

Om verspreiding te voorkomen die je de nesten van Archaeans uit te roeien. Doe je dat niet, dan worden je tegenstanders sterker. Er zijn verschillende instellingen die de moeilijkheidsgraad verder aanpassen zoals de aanwezigheid van extra Sprawl of vijanden die agressiever reageren. Rainbow Six Extraction is inmiddels goud gegaan. De game komt op 20 januari uit op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.