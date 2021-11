Rainbow Six Extraction is een lange tijd terug aangekondigd, maar is meermaals uitgesteld. De huidige releasedatum staat nu op 20 januari 2022 en de kans is nu zeer klein dat de game opnieuw vooruit geschoven wordt. Dat maken we op uit het laatste nieuws.

Ubisoft meldt namelijk dat de game goud is gegaan en dat wil zeggen dat de ontwikkeling natuurlijk is afgerond. De game kan dus op discs gedrukt worden en naar retailers worden verscheept. Ondertussen zal er echter ongetwijfeld nog aan updates gewerkt worden, maar details daarvan zijn nog niet bekend.

Meer over Rainbow Six Extraction lees je in dit artikel, waarin we dieper ingaan op de Buddy Pass. Meer weten over Maelstrom? Dan kan je hier terecht.