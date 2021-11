(Partnered content) | Rainbow Six Extraction Maelstrom Protocol – Ubisoft kondigde vorige week de releasedatum van Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction aan. Op 20 januari 2022 zullen we met de shooter aan de slag kunnen. Samen met die aankondiging heeft Ubisoft tevens de Buddy Pass aangekondigd en in een eerder artikel kon je daar al meer over lezen. Nu kijken we naar een volgend onderdeel, wat eveneens belangrijk genoemd mag worden. Dat is namelijk wat je als speler na de release mag verwachten. Ubisoft staat bekend om de uitstekende ondersteuning van zijn games en dat zal met Rainbow Six Extraction natuurlijk niet anders zijn.

Het Maelstrom Protocol

Een primair onderdeel van de post-launch ondersteuning is het zogeheten Maelstrom Protocol. Dit is een speciale modus die met name veel focus krijgt na de release van de game. Het klinkt erg cool en dat is het in de praktijk ook. Zo luidt de omschrijving aanvankelijk dat het een modus is met daarin wekelijkse uitdagingen. Klinkt misschien wat droog, maar vergis je niet. Het Maelstrom Protocol is namelijk zo ingericht dat spelers in een reeks van negen subzones hun weg moeten zien te vinden, waarbij de tegenstand als maar zal toenemen. Het resultaat is een uitdagend systeem waarin je natuurlijk zo ver mogelijk tracht te komen en om de uitdaging op te voeren, krijg je met verschillende factoren te maken.

Zoals al genoemd neemt de uitdaging toe en dat zit hem in de vijanden die je gaandeweg tegenkomt, maar dat is lang niet alles. Ook krijg je te maken met de tijd waartegen je vecht, want de beschikbare tijd neemt stapsgewijs steeds verder af terwijl de moeilijkheidsgraad juist toeneemt. Daarbij heb je nog dat je kunt kiezen om opgebouwde punten te bewaren of juist op te slaan bij de bank op het moment dat je een checkpoint bereikt. Vanzelfsprekend levert het einde halen met veel punten je natuurlijk meer op, maar het risico is automatisch ook een heel stuk groter en dat is natuurlijk de cruciale keuze waar je telkens voor komt te staan. Overigens is het verzamelen van punten niet zonder reden. Dit kan je namelijk nieuwe headgear opleveren, alsook ‘REACT Credits’.

Op zichzelf komt het Maelstrom Protocol dus al met genoeg uitdaging en voor de doorzetters is er nog meer te bereiken. De unieke headgear zoals al genoemd, hangt namelijk samen met het resultaat dat je bereikt. Afhankelijk van de punten die je scoort op basis van het spelen, zal je na afloop ingedeeld worden in verschillende klassen. De laatste is dan brons en de hoogste is diamant, wat je hoog op de ranglijst plaatst. Maar weet wel, als het je niet lukt om aan het einde het gebied te verlaten, dan zul je je punten kwijtraken en dat heeft dus impact op het uiteindelijke resultaat – wat op een gelijke wijze werkt als Ranked in Rainbow Six Siege. En dat is wat deze modus een extra laag geeft, want hoe beter je presteert, des te meer je eruit zult halen. Afgezien van dat het je een moment van faam kan opleveren.

Het toffe hiervan is dat het natuurlijk met meer mensen te spelen is, want dat is waar het in de kern in Rainbow Six Extraction om draait. Wat het extra toegankelijk maakt is dat de Buddy Pass je een team laat vormen van drie man om onder andere Maelstrom Protocol te spelen. Dit is weliswaar voor een beperkte tijd, maar dat neemt niet weg dat je gelijk met je vrienden aan de slag kan zodra dit beschikbaar wordt. Elke editie van Rainbow Six Extraction is namelijk voorzien van twee tokens die dus de Buddy Pass voorstellen. Meer daarover kan je in ons vorige artikel lezen, zodat je dat ook helder voor de geest hebt.

Meerdere uitdagingen

Maelstrom Protocol is voor iedere speler van de game straks toegankelijk, maar om echt de absolute top te bereiken heb je doorzettingsvermogen en skills nodig. En dat is precies waarom deze modus juist zo interessant is voor de die-hard spelers van Rainbow Six Siege. Het gaat om de uitdaging, secure gunplay, goed samenwerken en efficiënt samenspelen. De basis kenmerken die van toepassing zijn op Rainbow Six Siege, die nu toegepast worden in een PvE opzet en dat klinkt natuurlijk goed. Niet alleen is het bereiken van de diamant klasse naargelang een topscore een ultiem doel, je kan het ook aan andere spelers laten zien dankzij de unieke gear die je krijgt. Bovendien is het oneindig veel speelbaar, waardoor je er met een goed team keer op keer naar terug kan keren.

Daar stoppen de uitdagingen die Rainbow Six Siege je zal voorschotelen echter niet. Zo mag je na de release ook nieuwe content verwachten. Dit onder de noemer ‘Crisis Events’ en ‘Assignments’. Het eerste zijn speciale in-game evenementen die voor een beperkte tijd beschikbaar zullen zijn in Rainbow Six Extraction. Dit gaat gepaard met speciale gethematiseerde content, alsook een nieuwe Operator die geïntroduceerd zal worden. Om voor nog meer variatie in de gameplay te zorgen, zal Ubisoft ook de Protean toevoegen. Dat is een nieuwe vijand van de Archæans waartegen je zult vechten. Sterker nog, Ubisoft heeft al details gegeven over het eerste Crisis Event. Deze draagt de naam ‘Spillover’, waarin het de bedoeling is om grote kolonies van de Sprawl uit te roeien, die in een geëvolueerde versie komen voor nog wat meer uitdaging.

Lukt het om een Crisis Event te voltooien? Dan zul je exclusieve REACT Tech ontvangen, nieuwe cosmetische zaken en tevens kom je meer over de lore te weten. Tot slot mag je onder de noemer Assignments wekelijkse modi verwachten en hoewel de game dan vaart op wat het van oorsprong te bieden heeft qua speelmanieren, krijg je onder dit segment met specifieke modifiers te maken. Dit met als doel om de skills van de spelers tot het uiterste te testen. Denk dan aan aanpassingen in modi als geen HUD, beperkte munitie, friendly fire aan en nog veel meer. Het is een leuke twist op wat de game in de basis te bieden heeft en dit zal ongetwijfeld ook de nodige extra’s opleveren bij succes. Daarbij geeft Ubisoft aan dat dit samen met het Maelstrom Protocol vanaf de release beschikbaar is. Crisis Events volgen kort daarna.

