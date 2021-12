It Takes Two is een kritisch pareltje, maar heeft zich ook in de harten van een massa gamers weten te wurmen, getuige daarvan de fenomenale verkoopcijfers. Ontwikkelaar Hazelight mag met recht en rede trots zijn, al is er helaas ook reden tot bezorgdheid. De titel van de game lijkt namelijk wel erg hard op die van uitgever Take-Two.

Dit is ook Take-Two niet ontgaan. Kort na de release van It Takes Two heeft de uitgever dan ook een trademark claim naar Hazelight gestuurd, dat vervolgens niet anders kon dan hun eigenaarschap opgeven. De ontwikkelaar hoopt dat de situatie alsnog opgelost raakt, maar op dit moment heeft Hazelight de rechten dus niet in handen.

Vooralsnog blijft de game It Takes Two heten. Als er iets verandert, lees je dat hier.