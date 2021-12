Nu het eerste kerstdag is, hopen we dat je volop zult genieten van je dag vrij en wellicht van je vrienden of familie. Misschien heb je deze ochtend ook wel mooie cadeaus mogen uitpakken en ga je de rest van de dag heerlijk gamen, totdat de gourmet aangaat. Hoe dan ook, wij willen deze dag nog wat leuker maken en zo hebben we traditiegetrouw weer een leuke actie voor jullie!

We hebben namelijk nog een exemplaar van Back 4 Blood over en jij kunt deze winnen. Het gaat hier om de Ultimate Edition waar tevens de jaarpas bij inbegrepen zit, zodat je alle toekomstige content ook kunt spelen. Tevens zit er een skinpakket bij en dat wordt aangevuld met extra digitale items. We geven deze editie voor de Xbox Series X|S weg.

Wat moet je doen om kans te maken op deze game? Heel eenvoudig, laat hieronder een reactie achter en je maakt automatisch kans. Uit alle deelnemers zullen we willekeurig een winnaar kiezen en die de game toesturen.

Je hebt tot morgenavond 23.59 uur de tijd om deel te nemen aan deze actie. Gezien wij ook graag van onze vrije dagen willen genieten, zullen we de winnaars begin 2022 middels een e-mailbericht benaderen. Belangrijk: zorg dat je e-mailadres in je profiel nog steeds correct is.