Deadelic Entertainment werkt al een lange tijd aan The Lord of the Rings: Gollum en die game staat voor 2022 op de planning. Laatst beloofde men al dat ze nieuwe beelden zouden gaan laten zien van de game tijdens The Game Awards en nu is het zover.

Bekijk hieronder de nieuwste trailer van de game, waarin we Gollum op een nogal moordlustige manier te werk zien gaan. Hij heeft natuurlijk alles over voor zijn precious, maar misschien gaat hij hier wel een beetje érg ver…