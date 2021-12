Het is alweer even geleden dat we iets van The Lord of the Rings: Gollum hebben vernomen, maar lang zal het niet meer duren. De game zal namelijk weer wat van zich gaan laten zien tijdens The Game Awards volgende week. Dit laat het officiële Twitter-account van het spel weten.

Wat we precies mogen verwachten is niet duidelijk, maar het is aannemelijk dat er een nieuwe trailer getoond wordt. Misschien worden we zelfs getrakteerd op gameplay beelden, maar daarvoor moeten we de show volgende week donderdagnacht afwachten.

The Lord of the Rings: Gollum heeft nog geen specifieke releasedatum, maar staat gepland voor ergens in 2022.