Het heeft vele jaren mogen duren, maar inmiddels is het vervolg op S.T.A.L.K.E.R. nu enige tijd in ontwikkeling en deze wordt volgend jaar in april verwacht voor de Xbox Series X|S en pc. De game zal een flinke hap uit je harde schijf nemen en vereist maar liefst 180 GB. Dit is erg fors en dit komt doordat de game op Ultra HD en 60 fps zou moeten draaien. De visuele kwaliteit kunnen we nu al terugzien in nieuwe screenshots.

Het gaat hier om een vijftal screenshots die via de officiële subReddit gedeeld werden en zo zien we onder meer hoe de Zone eruit zal zien in dit nieuwe deel. De afbeeldingen tonen stuk voor stuk zeer gedetailleerde omgevingen en S.T.A.L.K.E.R. 2 ziet er op deze plaatjes erg goed uit. De apocalyptische wereld van Tsjernobyl is ondanks de verwoesting schitterend te noemen.