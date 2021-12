CrossfireX is al geruime tijd in ontwikkeling, wat gedaan wordt door zowel Smilegate als Remedy Entertainment. De eerstgenoemde neemt de multiplayer voor z’n rekening, daar waar Remedy Entertainment werkt aan de singleplayer.

Tijdens The Game Awards heeft Microsoft een nieuwe trailer getoond en eerlijk is eerlijk, het ziet er erg goed uit. Deze trailer kan je natuurlijk hieronder checken en tevens is de releasedatum bekendgemaakt. CrossfireX verschijnt op 10 februari 2022 voor de Xbox One en Xbox Series X|S.