Het is al even bekend dat Assassin’s Creed: Valhalla een tweede jaar aan ondersteuning met nieuwe content krijgt. Eerder deze week dook een gerucht op dat suggereerde dat er mogelijk dit kalenderjaar nog nieuwe content wordt uitgebracht en dat er in maart 2022 een enorme uitbreiding verschijnt. Het gaat nu nog om geruchten, maar we hoeven niet lang meer te wachten op officieel nieuws.

Ubisoft heeft namelijk aangekondigd dat de toekomst van Assassin’s Creed: Valhalla aanstaande maandag, 13 december, zal worden onthuld. Op YouTube gaat op 13 december om 18:00 uur een video in première die laat zien wat spelers de komende tijd aan nieuwe content kunnen verwachten.

There is more to see than Midgard in Assassin's Creed Valhalla. 🔥 ❄️

Tune in for the LIVE premiere on Monday 13 December 9 AM PDT / 6 PM CET to know more! pic.twitter.com/i8NQkvSR8Q

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 10, 2021