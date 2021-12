In Forspoken zal je niet alleen figuurlijk de magie kunnen voelen, maar ook letterlijk dankzij de haptische feedback implementatie in de PS5-versie, zo laat co-director Takefumi Terada weten.

Frey kan met behulp van haar ‘Cuff’, een magische armband, gebruikmaken van verschillende soorten spreuken. Elke spreuk zal volgens Terada uniek voelen, niet alleen audiovisueel dus, maar ook de fysieke ervaring is geheel uniek per spreuk. Hoe dit in de praktijk precies zal zijn is nog maar even afwachten, uit mijn ervaring is de haptische implementatie nog heel wisselvallig van game tot game, maar hopelijk heeft Luminous Productions de juiste toon gevonden.

“I think perhaps one of the most obvious and core uses that we made of the unique PS5 hardware is in terms of how we use the haptic triggers, and linking that to what we see as the core concept of the game which is this magic system. So, for example, the designers went and worked out every single magical spell you can use in the game and what level of haptic feedback you’re getting from the triggers on that, and differentiating to make them all feel different as well.”

Forspoken komt al over vijf maanden uit op 24 mei 2022 en tot dan is er nog genoeg informatie over de game te absorberen. Zo is er recent nieuwe gameplay uitgekomen en de edities van het spel zijn bekendgemaakt, inclusief pre-order bonussen en een prequel DLC. Forspoken zal met de release voor minimaal twee jaar alleen beschikbaar zijn op PS5 en pc.