Na de explosieve nieuwe trailer van Forspoken, die tijdens The Game Awards werd getoond, kregen we heel wat nieuwe info over deze imposante RPG van Square Enix. Zo kennen we intussen het prijskaartje, de pre-order bonussen en dlc én we hebben bevestiging gekregen dat de game haptische feedback zal implementeren. Creative producer Raio Mitsuno geeft ons nu nog wat info over de game, ditmaal van een meer grafische aard.

In een gesprek met Ungeek bevestigt hij dat Forspoken drie grafische modi zal hebben op de PS5: ‘Performance Mode’, ‘Graphics Mode’ en ‘Ray Tracing Mode’.

“Right now, for the PS5, we’re planning on adding the three main modes that you see in a lot of games nowadays. So, you have the Performance Mode, which will be rendered at 2K at 60 frames per second, and then we have Graphics Mode which is 4K and 30 frames per second. And then, we also have a mode that will use ray tracing. So, we’ll have the set of modes that you’ve seen in the modern PS5 games today.”

Erg verrassend is dit waarschijnlijk niet, aangezien wel meerdere games vandaag de dag volgens een soortgelijk systeem werken. Wat de specificaties van die ‘Ray Tracing Mode’ zijn, weten we momenteel echter nog niet. Hier komt in de toekomst vast wel verandering in.

Forspoken verschijnt op 24 mei 2022 voor de PS5 en pc.