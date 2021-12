Forspoken, dat eerder bekend stond als ‘Project Athia’, liet zich recent nog eens zien tijdens The Game Awards met een nieuwe trailer en ondertussen hebben we ook een releasedatum gekregen. Dit wil ook zeggen dat de pre-orders voor de game live staan, dus je kan alvast je portefeuille bovenhalen.

Je zal echter diep moeten graven in je portemonnee, want het prijskaartje ligt toch wel aan de hoge kant. Zoals we kunnen afleiden uit de PlayStation Store pagina, zal de standaard editie €79.99 kosten en de digitale deluxe editie €104.99. €79.99 is niet meer zo vreemd voor PlayStation games, maar opvallend is wel dat ook de pc-versie van de game hetzelfde prijskaartje draagt: de Steam pagina geeft immers een identiek bedrag aan.

Dit is vreemd, zeker gezien pc games in het algemeen goedkoper zijn, waardoor felle reacties werden geplaatst op het Steam forum van de game. Square Enix lijkt dus hun prijzen te hebben opgehoogd, want ook Final Fantasy VII Remake Intergrade op pc zou een hogere prijs dan gebruikelijk krijgen, maar dan via de Epic Games Store.

Forspoken verschijnt op 24 mei 2022.