Tijdens E3 2019 stal Keanu Reeves de show toen hij op het podium verscheen en aankondigde dat hij de rol van Johnny Silverhand zou spelen: een gloednieuw personage dat niks liever doet dan drinken, feesten en zooi opblazen. Het inmiddels bekende ‘you’re breathtaking!‘-moment ging de wereld over en de toekomst van Cyberpunk 2077 leek mooier dan ooit.

Ontwikkelaar CD Projekt RED maakte gretig gebruik van Reeves’ populariteit, maar het blijkt dat Keanu Cyberpunk 2077 met geen vinger heeft aangeraakt. In het onderstaande interview met The Verge (ongeveer vanaf 16:50) zegt Reeves dat hij zelfs nog nooit een game heeft gespeeld. Uiteraard heeft de acteur – die binnenkort te bewonderen is in The Matrix: Resurrections – wel demonstraties gezien van de games waar hij in speelt, maar zelf de controller oppakken zit er niet in.

Overigens was Johnny Silverhand niet de laatste performance van Reeves in een game, sinds vorige week is namelijk The Matrix Awakens beschikbaar: een fotorealistische demo die de kracht van de Unreal Engine 5 moet laten zien.