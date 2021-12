Riders Republic is al even verkrijgbaar en Ubisoft kondigde voor de release van de game al aan dat ze de titel uitgebreid ondersteuning zouden bieden. Daar beginnen ze nu mee met de start van het eerste seizoen: Winter Bash. Dit seizoen is inmiddels begonnen en duurt tot en met 21 maart 2022.

Dit eerste seizoen voegt onder andere seizoensvoortgang, exclusieve uitdagingen en thematische beloningen aan de game toe. Via het eerste kunnen spelers exclusieve beloningen ontgrendelen door deel te nemen aan tijdelijke multiplayer ervaringen, alsook wekelijkse activiteiten en live evenementen.

De Riders Ridge is versierd in kerst- en nieuwjaarskleuren en tijdens de feestdagen zullen er exclusieve uitdagingen beschikbaar zijn. Tevens zullen er dan nieuwe wendingen te ervaren zijn in de massaraces. Verder introduceert Winter Bash met SPECIALIZED een nieuwe in-game sponsor, die weer nieuwe contracten beschikbaar stelt.

Van 14 tot 19 januari zal het nieuwe X Games live evenement plaatsvinden. Door deel te nemen aan Shack Daddy uitdagingen kunnen spelers exclusieve X Games beloningen vrijspelen. Hieronder een trailer om beeld bij dit verhaal te krijgen en meer over de game lees je in onze review.