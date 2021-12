Guerrilla Games is nu bezig de laatste hand te leggen aan Horizon: Forbidden West en nadat we tijdens The Game Awards vorige week al een nieuwe trailer kregen, is er vandaag opnieuw een nieuwe video uitgebracht.

Deze trailer toont verschillende machines, waarbij de focus ligt op de Rollerback, de Sunwing en de Slitherfang. De machines verschillen ook van elkaar in doel. Zo is de ene machines bedoeld om de natuur te beschermen daar waar andere machines bedoeld zijn om te doden.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder en geniet. Horizon: Forbidden West is vanaf 18 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.