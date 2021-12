Ontwikkelaar Ember Lab heeft weer een nieuwe update voor Kena: Bridge of Spirits uitgebracht. Patch 1.14 is een erg kleine update en uit de patch notes blijkt dat er weer enkele bugs zijn opgelost.

Dat is alleen niet het enige. Met patch 1.14 viert Ember Lab namelijk ook Kerstmis in Kena: Bridge of Spirits. Dit gebeurt in de vorm van drie feestelijke mutsen, die met deze nieuwe update aan de game zijn toegevoegd. Deze mutsen zijn tot 1 januari 2022 te bemachtigen, dus je moet er wel snel bij zijn. Als je ze hebt gevonden, zullen ze wel voor altijd in je inventaris blijven, aldus de ontwikkelaar.

‘Tis the holiday season, and getting quite chilly,

The Rot have been feeling so jolly and silly!

We’ve hidden more hats for some holiday cheer,

If you don’t find them quick they might all disappear!

Holiday Hats available through 01/01/22 with Patch 1.14. https://t.co/IDaC4GOzgw pic.twitter.com/wmQmt9ZynL

— Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) December 17, 2021