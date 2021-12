Playground Games leverde met Forza Horizon 5 een topper van jewelste af en de racer passeerde in de eerste week zelfs de grens van meer dan 10 miljoen spelers. Sinds de release gaat het de Britse studio voor de wind en mocht Forza Horizon 5 meedingen voor meerdere Game of the Year-awards.

Dat is reden genoeg voor men om feest te vieren: Playground Games heeft namelijk – als dank voor alle lof van critici en fans – vijf gratis Super Wheelspins uitgedeeld voor spelers van Forza Horizon 5. Super Wheelspins zijn een in-game slot machine waarmee je auto’s, Credits en kleding voor je personage kunt verdienen. Je vindt de Super Wheelspins in je inbox zodra je de game weer opstart.