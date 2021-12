In de nieuwste Dying 2 Know More aflevering neemt ontwikkelaar Techland een diepere duik in de gebruikerservaring en toegankelijkheid van Dying Light 2: Stay Human. Vooral het laatstgenoemde is een onderwerp dat de laatste jaren een steeds grotere rol speelt in game ontwikkeling, zo sprak Naughty Dog ontwikkelaar Matthew Gallant hier recent nog over.

Een greep uit het scala aan overwegingen van Techland voor Dying Light 2: Stay Human is onder andere het toevoegen van een modus voor linkshandigen, evenals opties voor mensen met kleurenblindheid, button mapping en het zelf instellen van welke HUD elementen je wel of niet op je scherm wilt hebben. Voor een goed beeld van de opties in Dying Light 2: Stay Human, raad ik zeker aan om de ongeveer 10 minuten durende video even te bekijken.

Dying Light 2: Stay Human komt op 4 februari 2022 uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.