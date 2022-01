De volgende grote uitbreiding voor Destiny 2 heet The Witch Queen en die zal in februari verschijnen. Recent bracht Bungie echter al wat nieuwe content uit voor de game en dat stond in het teken van het 30-jarige bestaan van de ontwikkelaar.

Dit pakket met extra content, waaronder een nieuwe dungeon, wapens en meer, zal echter niet op korte termijn verdwijnen. Het is op zich logisch als content om feest te vieren na een korte tijd weer offline wordt gehaald, een verjaardag duurt immers maar één dag. In het geval van de Bungie 30th Anniversary Pack blijft het beschikbaar.

Bovendien wil Bungie zo nu en dan content in de zogeheten Vault stoppen, om het overzicht in Destiny 2 te kunnen bewaren. Deze content zal echter niet op korte termijn in de Vault verdwijnen of offline gehaald worden voor aankoop. Als je hier nog niet aan begonnen bent, dan heb je vooralsnog voldoende tijd ter beschikking.