Rainbow Six Extraction verschijnt op 20 januari en dat maakt dat de release nu twee weken van ons verwijderd is. Ubisoft is de laatste tijd dan ook druk bezig om de game te promoten en de titel komt hierdoor regelmatig in het nieuws. Pc-spelers die naar deze titel uitkijken en graag willen weten wat voor specificaties er vereist zijn, kunnen we nu inlichten.

Ubisoft heeft namelijk de pc-specificaties vrijgegeven middels een handige tabel, die je hierboven kunt bekijken. Mocht je het liever op een rijtje hebben, dan hebben we het hieronder voor je klaargezet. De categorieën zijn verdeeld in Low (1080p), High (1080p), High (1440p) en Ultra (2160p), en zo kan je makkelijk zien wat jouw pc ongeveer aan zou kunnen.

Onze preview van Rainbow Six Extraction mag je vandaag ook nog verwachten.