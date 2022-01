Het is al een tijdje stil rondom Hogwarts Legacy. De game werd in 2020 onthuld en dat zorgde meteen voor veel enthousiasme. De release stond oorspronkelijk voor afgelopen jaar gepland, maar Warner Bros. Interactive Entertainment stelde de game uit naar 2022 en sindsdien hebben we er niet veel meer van vernomen. Daardoor weten we ook niet goed wat de status van de ontwikkelaar is, maar volgens een insider gaan we snel meer horen.

De insider waar het om gaat is AccountNGT. Via Twitter wees de leaker erop dat ontwikkelaar Avalanche Software op zoek is naar een Localization Producer. Het lokaliseren van games is normaal gesproken iets dat pas richting het einde van de ontwikkeling van een game aan bod komt, dus de vacature kan een indicatie zijn. AccountNGT plaatste daarna nog een bericht op Twitter, waarin gesteld wordt dat de hulp van Sumo Digital bij de ontwikkeling van Hogwarts Legacy enorm heeft geholpen. De game zou volgens AccountNGT zelfs “eerder dan verwacht” uitkomen.

The support from Sumo Digital studios has really helped with the development. I got a date from another insider and hopefully it's still on track, expect to see it sooner than expected — AccountNGT (@AccNgt) January 6, 2022

De insider organiseerde daarna ook nog een Q&A sessie op Twitter, waarbij ook nog wat vragen over Hogwarts Legacy aan bod kwamen. Zo stelt AccountNGT dat de game wel eens in het derde kwartaal van 2022 kan gaan uitkomen. Ook kunnen we ergens in het begin van dit jaar – op korte termijn dus – nieuwe beelden verwachten.

@Astrob0y081 – According to your late tweet you said the release is "sooner than expected". Is it safe to say: Q3 of 22? Yes — AccountNGT (@AccNgt) January 7, 2022

We zullen moeten afwachten of alle beweringen van AccountNGT klopt, maar de insider heeft al diverse keren juiste informatie vroegtijdig gelekt. Zo verklapte de insider het bestaan van het recent onthulde Star Wars Eclipse nog voordat die game werd onthuld en daarnaast lekte via AccountNGT content voor GTA Online uit voor de officiële aankondiging. De insider lijkt dus wel een redelijke reputatie te hebben opgebouwd, maar we houden alsnog wel een slag om de arm.