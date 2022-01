Later deze maand komt er een gloednieuwe Pokémon game uit op de Nintendo Switch en ditmaal lijkt GameFreak het roer om te gooien en een totaal nieuwe Pokémon ervaring uit te brengen. Pokémon Legends: Arceus zal gameplay brengen die we tot nu toe nog nooit hebben gezien in de Pokémon franchise.

Met nog minder dan een maand te gaan is het niet verrassend dat Nintendo de marketingmachine aan heeft gezet en nieuwe commercials uitbrengt voor het spel. In de drie nieuwe Japanse commercials krijgen we een kijkje in de wereld en op diverse Pokémon in Pokémon Legends: Arceus. De commercials duren ieder 30 seconden en laten veel verschillende locaties en gameplay features zien.

Pokémon Legends: Arceus komt op 28 januari 2022 uit voor de Nintendo Switch.