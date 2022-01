Over iets meer dan een week komt Rainbow Six Extraction uit en deze titel verschijnt voor pc, last-gen en current-gen consoles. Ubisoft heeft nu laten weten wat je van deze titel kunt verwachten qua framerate en resolutie.

Schaf je Rainbow Six Extraction aan voor de PlayStation 4 of Xbox One, dan is de resolutie 1080p en draait het spel op 30 frames per seconde. Koop je de PS5- of Xbox Series X-versie, dan speel je op 4K en 60fps. Hoogstwaarschijnlijk geldt voor de consoleversies dat het een dynamische resolutie is.

Ubisoft heeft niet laten weten wat je kunt verwachten als je de game op een Xbox Series S speelt of Xbox One X. Voor de pc-versie weten we alleen een framerate, namelijk tot 120fps. De resolutie is niet gegeven, maar het moet wel heel raar lopen als dit geen 4K zal zijn.

Wil je weten wat wij vinden van een vroege versie van Rainbow Six Extraction, dan kan je dat hier lezen.