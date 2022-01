Preview | Rainbow Six Extraction – Het heeft een behoorlijk aantal keren uitstel gehad, maar eindelijk hebben we dan Rainbow Six Extraction kunnen uitproberen. In deze spin-off kan je met een selectie Operators uit Rainbow Six Siege de wereld redden van z’n ondergang. Archaeans worden de alien-zombie-gedrochten genoemd en wij hebben maar liefst 4 uur de game kunnen spelen. Er is een hoop wat er te bespreken valt, maar we zullen hier enkel de meest belangrijke zaken opnoemen. Wordt deze game de moeite waard of is extra uitstel niet eens zo verkeerd?

Simpele, maar doeltreffende opzet

In een team van drie werden wij de game in geslingerd door een medewerker van Ubisoft. Vier uren lang konden wij alles uitpluizen met de build die ons ter beschikking was gesteld. We kregen de keuze uit drie verschillende plekken, of eigenlijk gewoon maps, waarin we verschillende taken moesten uitvoeren. Elke missie kan je op een bepaalde moeilijkheidsgraad instellen. In ons geval was ‘Moderate’ de laagste moeilijkheidsgraad en dat was prima om het reilen en zeilen van de game te leren kennen. Sterker nog, met een onervaren team kan het al zeer pittig worden. Per map krijg je drie taken voorgeschoteld, waarbij deze soort taken willekeurig zijn per keer dat je de map opstart.

Er zijn namelijk een hoop verschillende soorten opdrachten in deze game aanwezig. Zeker een stuk of tien van dit soort missies worden afgewisseld per map, zodat je aardig wat variatie krijgt in wat je moet doen. Denk dan bijvoorbeeld aan Archaean pods/eieren scannen, Elite Archaeans vangen of juist doden, een heel nest kapotschieten en meer. Zo heb je ook een opdracht die ‘Triangulation’ heet, waarbij je drie punten moet activeren binnen de tijd om de Archaeans dwars te zitten. Het zijn vrij inspiratieloze opdrachten die je telkens uitvoert, maar het brengt genoeg speelplezier door de uitdaging die je erbij krijgt.

Bekende gezichten en een hoop speelgoed

Voor je natuurlijk een missie induikt, kies je een Operator. Er is een selectie gemaakt uit de bestaande Operators uit Rainbow Six Siege, dus voor de gamers die bekend zijn met die game, zal het een feest van herkenning zijn. Elk van deze Operators heeft precies dezelfde vaardigheden die je kent uit Siege, dus je weet eigenlijk meteen wat je kan verwachten alvorens je er een uitkiest. Ben je nieuw, dan kun je vaardigheden verwachten zoals giftige rookgranaten gooien met Smoke, onzichtbaar worden voor de Archaeans met Vigil, explosieve ‘pellets’ afvuren met Hibana en het hele team voorzien van een healthboost met Finka. Er is echt een behoorlijke selectie, dus dit is slechts een greep uit het collectief.

Want ja, het is ook echt een collectief. Kies je een Operator en gaat het bijvoorbeeld mis in de missie, dan wordt deze op de map achtergelaten, en kan je de Operator bij een andere missie niet kiezen. Je dient deze dan terug te halen (via een extra reddingsopdracht), alvorens je er weer mee aan de slag kan. Geen zorgen, lukt dit je niet, dan krijg je na een paar keer spelen deze Operator automatisch terug en verlies je wat XP. Elke Operator kan je namelijk individueel levelen met XP punten, die je krijgt na het succesvol afronden van een missie of onderdelen daarvan. Ook krijgen Operators die het overleven na afloop wat health punten erbij, zodat ze door kunnen, maar de schade die is opgelopen blijft enigszins van toepassing. Na elke opdracht krijg je de mogelijkheid om er tussenuit te knijpen met een helikopter of door te gaan via de quarantaine punten. Hoe verder je komt, hoe moeilijker het wordt. Maar zo krijg je wel meer XP en level je ook sneller. Maak dus goede afwegingen, want het heeft invloed op de beschikbaarheid van je Operators.

Gameplay is precies hetzelfde

We hebben de game via stream moeten spelen, dus grafisch kunnen we hier moeilijk een impressie over delen, hoewel de eerste indrukken matig zijn. Grafisch is het eigenlijk niet per se beter te noemen dan wat je kent van Rainbow Six Siege, en gezien die game wat jaren oud is begint de leeftijd zich wel te tonen. Maar hier gaan we met de review pas dieper op in. De gameplay is wel iets waar we het nu wel over kunnen hebben. Zoals we eerder al aangaven, zijn de verschillende Operators vrijwel exact overgenomen uit Rainbow Six Siege, maar dit geldt eigenlijk ook voor de gehele gameplay. Je kan links en recht leunen (op pc kan dit dus ook zonder ADS), je kan over muurtjes springen, de wapens reageren zeer realistisch, friendly-fire staat altijd aan en je hebt ook de beschikking over extra tactische middelen.

De tactische middelen worden REACT onderdelen genoemd, maar het zijn je ordinaire stun granaten, granaten die gewoon boem zeggen, claymores en dergelijke. Ook heb je nog steeds de beschikking over drones, camera’s die lijken op RC-autootjes, waarmee je een gebied kunt verkennen en scannen, en nog veel meer speelgoed. De impressie die we krijgen is dat eigenlijk gewoon de kern van Rainbow Six Siege genomen is als basis, en dat de fictieve sfeer en PvE componenten daar omheen zijn gebouwd. Niet alles lijkt daarom mooi op elkaar afgestemd te zijn. De AI is van essentieel belang in deze game, maar het voorzichtig aanpakken van de missies die op papier erg veelbelovend klinken, resulteren vaak in ordinair golf na golf vijanden afschieten.

Voorlopige conclusie

Rainbow Six Extraction lijkt een breed scala aan missies voor te leggen die keer op keer voor leuke uitdagingen kunnen zorgen. Het is een vrij pittige game, waarin je goed moet samenwerken en moet communiceren met elkaar om de missie tot een goed einde te brengen en waarbij je elkaar niet overhoop schiet. De hardcore elementen van Rainbow Six Siege zitten er dus in, dus de game zal vooral voor de Siege spelers zeer bekend aanvoelen. Maar dat is ook gelijk een zorg die we hier uitspreken: het is misschien een beetje makkelijk in elkaar gezet. De missies bestaan uit een lijst van opdrachten die keer op keer ingezet worden. We hebben het ook nog niet over de endgame content gehad, dat we ook konden uitproberen (Maelstrom Protocol), want dit is eigenlijk gewoon alle soorten opdrachten achter elkaar voltooien aan een stuk door. Hoewel we erg veel plezier hadden in de coöp, moet de game met meer ter tafel komen om niet in de vergetelheid te raken.