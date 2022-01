(Partnered content) Special | Rainbow Six Extraction is de moeite waard voor elke Rainbow Six Siege speler – Al jarenlang zitten vele fans van Rainbow Six Siege hun best te doen om de hoogste rank te halen in de competitieve modus. Alleen queuen of met een heel team, het is een zware strijd, elk seizoen maar weer. Rainbow Six Extraction kan in dat geval een leuke afwisseling zijn. Veel elementen blijven hetzelfde, maar het is wel lekker anders. De nieuwe game van Ubisoft kan dus de moeite waard zijn voor Siege-fans, en in dit artikel leggen we uit waarom.

Meer context rondom de personages

In Rainbow Six Siege heb je een (inmiddels) erg groot roster met verschillende soorten Operators. Een deel daarvan zul je terugzien in Rainbow Six Extraction. Het leuke hieraan is dat de Operators als het ware als gekarakteriseerde personages neergezet worden. Ze krijgen meer persoonlijkheid, in plaats van het zijn van een nietszeggende avatar in Siege. De verschillende Operators krijgen meer context en geven dan op hun beurt eigenlijk ook weer een toevoeging aan Rainbow Six Siege. Je zal er toch anders naar gaan kijken. Neem bijvoorbeeld Ash, de roodharige Operator uit Siege, is in Extraction een echte leider die de taken doet verdelen. In Siege wordt zij veelal gebruikt om als ontzettend snelle Attacker ergens naar binnen te rushen, en dat is dat.

Rainbow Six Extraction en Rainbow Six Siege kunnen dus voor een wisselwerking zorgen. Spelers kunnen na het spelen van Extraction meer plezier halen uit Siege en vice versa. Je kan natuurlijk ook lore lezen over verschillende personages, maar het zien ervan in cut-scenes is nog altijd een leukere presentatie. Bijvoorbeeld Mira, een echte techneut/reparateur volgens de lore en in Extraction zie je haar ook gewoon knutselen aan de verschillende REACT spullen die je in-game gebruikt. Dat Mira in Rainbow Six Siege gebruikmaakt van de (zelfgemaakte) Black Mirror, maakt het plaatje dan weer helemaal compleet. Het zijn van die details die meer vlees en bloed aan dit universum geven.

Vergelijkbare gameplay en mindset

De gameplay is vrijwel hetzelfde in Rainbow Six Extraction als in Rainbow Six Siege. Als je een bepaalde Operator hebt uitgekozen, dan heb je een behoorlijk aantal snufjes waar je rekening mee moet houden. Zo heeft elke Operator een unieke vaardigheid in de vorm van een bepaalde soort technologie. Denk aan een radar activeren, bepaalde soort explosieven gebruiken, health bevorderen of unieke wapens gebruiken. Het is erg verschillend, maar dit biedt variatie in niet alleen je teamopstelling, maar daarmee ook de gameplay en plan van aanpak per missie. Deze snufjes komen grotendeels overeen met de unieke vaardigheden die ook in Rainbow Six Siege zitten. Dus een veteraan kan meteen uit de voeten, terwijl nieuwkomers aardig wat te ontdekken hebben met de vele Operators die in de game zitten.

Dat gezegd hebbende moet iedereen opnieuw gaan ontdekken wat de beste teamcompositie is in welke situatie. Een Smoke is bijvoorbeeld compleet anders inzetbaar in Extraction dan in Siege. Dit maakt de vrij bekende gameplay van Siege volledig anders in Extraction. Operators gaan simpelweg een andere rol spelen, offensief en defensief zullen andere definities hebben in de game. Het is ook een stuk dynamischer in Rainbow Six Extraction. Daar waar je nog Attacker vs. Defender hebt in Siege, moet je nu altijd op je hoede blijven voor de Archeaens. Deze manier van de game leren is weer iets fris voor de Siege liefhebber, waar dit in elk seizoen ook voorkomt. Een nieuwe map en nieuwe Operators die volledig bestudeert moeten worden.

Veel speelgoed

Naast deze unieke vaardigheden, hebben Operators ook de beschikking over verschillende REACT spullen. Dit zijn tactische gebruiksvoorwerpen, zoals rookgranaten, claymores, impact granaten en dergelijke. Naast deze standaard uitrustingen kan je ook altijd gebruikmaken van drones: dit zijn camera’s op wielen die je als een RC-auto kunt besturen om je omgeving te verkennen. Tot nu toe zijn het allemaal onderdelen die je kent uit Rainbow Six Siege. In Rainbow Six Extraction kan je ook extra elementen toevoegen aan je Operator, zoals meer kogels bij je dragen of dat je extra beschermd bent tegen de schade van de Archeaens.

Een uitje

In Rainbow Six Extraction krijg je enkele nieuwe omgevingen te verkennen ten opzichte van degene die je kent uit Rainbow Six Siege. Denk aan een bezoekje aan New York of San Francisco, dat gered moeten worden van de Archeaens. Af en toe een nieuwe omgeving bezichtigen is goed voor de mens, dus Extraction kan hierin ook weer de nodige afwisseling creëren ten opzichte van de verschillende maps uit Siege. We willen eigenlijk zelfs zo ver gaan om Rainbow Six Extraction te bestempelen als een vakantie van Siege. Even ontspannen, even iets anders. Alleen moet je vinger nog altijd op de trekker paraat staan.

Koop rechtstreeks je content in de Ubisoft Store. Dit komt met een extra voordeel, want bij het inwisselen van 100 Ubisoft Connect-units, profiteer je altijd van 20% korting op jouw aankoop. Dit is ook mogelijk op een pre-order van Rainbow Six Extraction. Daarnaast vind je bij de Ubisoft Store Exclusieve Collector’s Editions & Collectibles, profiteer je elke week van nieuwe aanbiedingen, heb je pre-ordervoordelen én gratis verzending vanaf 30 euro.

Ubisoft heeft al een aantal jaar een loyaliteitsprogramma. Hiermee kunnen spelers zogenaamde Ubisoft Connect-punten (Units) sparen door in-game uitdagingen te voltooien in Ubisoft-games. Bij iedere bestede euro in de Ubisoft Store krijgt de klant één Unit. Spelers krijgen bij inlevering van 100 Units 20% korting op een complete bestelling. Dat betekent korting op games, waaronder pre-orders en games in de sale, maar ook op figurines, merchandise en andere collectibles. Daarnaast kunnen spelers ook in-game Units inwisselen voor exclusieve skins en wapens.

Ter ere van deze release heeft Ubisoft ook een toffe actie in de Ubisoft Store, waarbij je een heuse laptop in stijl van de game kan winnen. Het gaat hier om een MSI gaming laptop ter waarde van maar liefst € 2.049,-! Om kans te maken dien je de game via de Ubisoft Store aan te schaffen en je te registreren, dat is voldoende. Als je de game al aangeschaft hebt en later alsnog mee wilt doen, dan is enkel registreren genoeg. Je kan voor alle informatie en de voorwaarden hier terecht.