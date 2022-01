In april 2021 werd WWE 2K22 aangekondigd door 2K. Het bleef lange tijd stil, maar eind vorig jaar werden veel nieuwe details bekendgemaakt. Daarbij werd gemeld dat we deze maand nieuwe informatie kunnen verwachten, maar voordat dat zover is lijkt er nu al het één en ander te zijn gelekt.

Via Twitter zijn namelijk de box-arts van de standaard uitgave en de Deluxe Edition van WWE 2K22 gelekt, zoals je hieronder kunt zien. Rey Mysterio is de worstelaar die voor het aankomende deel de eer heeft om op de cover te pronken. Naast de cover wordt ook de releasedatum gelekt. De game zou volgens deze informatie op 11 maart uitkomen, maar met de Deluxe Edition krijg je drie dagen eerder toegang. Deze editie bevat ook de Season Pass en de ‘WWE 2K Undertaker Immortal Pack’.